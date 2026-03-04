Cast da urlo per Canzonissima | la sfida di Milly Carlucci a C’è Posta per Te

Milly Carlucci ha annunciato un nuovo cast per Canzonissima 2026, in risposta alle recenti variazioni di palinsesto di Canale 5. La conduttrice ha scelto un team di artisti per la trasmissione, testimonianza di un progetto mirato a rafforzare la programmazione in vista della prossima stagione. La presentazione del cast è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una novità rispetto alle edizioni passate.

Quando sono state annunciate le variazioni di palinsesto di Canale 5, il pensiero è subito corso a un’ipotesi: Milly Carlucci stava preparando un cast da urlo per Canzonissima 2026? E così è stato. Come noto, salvo modifiche dell’ultimo minuto, C’è Posta per Te salta un turno per sfidare la premiere di Canzonissima, prevista per sabato 21 marzo su Rai1. Di conseguenza, il serale di Amici slitta a sabato 28 marzo. Il primo nome annunciato per il cast di Canzonissima è Riccardo Cocciante, anticipato dallo stesso Carlo Conti in diretta durante il Festival di Sanremo. A questo si aggiunge Patty Pravo, voce storica già circolata da settimane nelle indiscrezioni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

