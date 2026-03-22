Nella serata del 21 marzo 2026, sono andati in onda il debutto di Amici 25 e la nuova edizione di Canzonissima. La sfida tra i due programmi ha coinvolto un ampio pubblico, con dati di share e spettatori che hanno evidenziato quale tra le due trasmissioni abbia conquistato maggiormente gli ascolti durante la fascia di access prime time.

La sfida tra Amici e Canzonissima segna il ritorno dei grandi show del sabato sera. Dati di share, spettatori e access prime time nella serata del 21 marzo 2026. Serata di grandi debutti quella di sabato 21 marzo 2026 sulle principali reti generaliste. Su Rai 1 è tornata Canzonissima, mentre su Canale 5 ha preso il via la nuova edizione del serale di Amici 25. Ad avere la meglio è stato il talent di Maria De Filippi che ha prevalso sul competitor per pochi punti di percentuale, Ascolti TV sabato 21 marzo 2026: Amici batte Canzonissima al debutto Come già avvenuto per C'è posta per te, anche ieri non si è registrato il dominio assoluto del programma di Maria De Filippi a cui eravamo abituati nelle scorse stagioni, pur . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ascolti TV 21 marzo, debutto di Amici 25 e Canzonissima: chi ha vinto la serata?

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