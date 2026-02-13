Domani prenderanno il via i Campionati fiorentini giovanili di tennis ‘Memorial Silvano e Marcello Borri’, evento che si svolge ormai da 18 anni consecutivi e che quest’anno anticipa di qualche giorno l’avvio della 31ª edizione delle Piaggeliadi 2026, che si terrà nelle stesse strutture.

Per il 18° anno consecutivo i Campionati fiorentini giovanili di tennis ‘ Memorial Silvano e Marcello Borri ’ faranno da apripista alla 31ª edizione delle Piaggeliadi 2026. Il torneo prenderà il via domani (sabato 14 febbraio) e si concluderà domenica 8 marzo. I vincitori di ogni categoria conquisteranno il titolo di Campione Fiorentino 2026, un riconoscimento prestigioso che rappresenta un importante traguardo nel percorso sportivo dei giovani tennisti. La manifestazione aprirà ufficialmente la strada alle Piaggeliadi, storica miniolimpiade che coinvolge le scuole elementari e medie del territorio, al via sabato 11 aprile con la cerimonia di apertura presso il Mandela Forum. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionati fiorentini giovanili. Domani la partenza dell’evento

