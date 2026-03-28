Un nuovo presidente è stato eletto all’interno dell’Associazione nazionale magistrati dopo le dimissioni del precedente. Si tratta di un giudice del lavoro di 43 anni, noto per essere vicino al centrodestra, che ha già ricoperto incarichi di rilievo all’interno dell’organizzazione. La sua nomina segue la precedente uscita di scena di un dirigente di lunga data, e si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dell’associazione.

Giuseppe Tango ha 43 anni e ha fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Cesare Parodi. Come il suo predecessore, appartiene a Magistratura Indipendente, la corrente considerata più vicina alle posizioni di centrodestra all’interno della magistratura Il Comitato direttivo dell’As. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giuseppe Tango nuovo presidente dell'Anm dopo le dimissioni di Parodi, è giudice del lavoro e "fa parte della corrente vicina al Cdx"

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