Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati durante il Comitato direttivo centrale, dove l'ex presidente Cesare Parodi ha formalizzato le proprie dimissioni. La nomina è avvenuta per acclamazione, sostituendo ufficialmente Parodi alla guida dell'associazione.

Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell' Associazione nazionale magistrati dopo essere stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale, dove oggi l'ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. Il nuovo capo dell'Anm, 43 anni, giudice del lavoro a Palermo ed esponente del gruppo di Magistratura Indipendente, è stato il magistrato più votato alle ultime elezioni per il nuovo comitato direttivo dell'Anm, nel gennaio 2025. Ha fatto parte della Giunta esecutiva centrale guidata da Parodi, che appartiene alla sua stessa corrente. In passato è stato presidente della Giunta sezionale dell'Anm di Palermo. La votazione, in ogni caso, c'è stata e si è conclusa con 31 voti a favore e un astenuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Tango, chi è il successore di Parodi a capo dell'Anm

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