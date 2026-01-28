Rottamazione dei tributi locali Brucchieri Mpa | Serve una delibera entro il 31 marzo
Il consigliere comunale Bruno Brucchieri del gruppo Mpa-Grande Sicilia chiede che il Comune si muova rapidamente. Ha presentato una mozione per approvare la rottamazione quinquies dei tributi locali, una misura che potrebbe facilitare i pagamenti per i contribuenti. Brucchieri insiste: serve una delibera entro il 31 marzo per mettere in atto questa possibilità.
Il consigliere comunale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Bruno Brucchieri ha presentato una mozione per agevolare l'approvazione della rottamazione quinquies, una misura che permetterebbe al Comune di attivare forme di definizione agevolata dei tributi locali, permettendo ai contribuenti di saldare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Rottamazione tributi locali, Confcommercio lancia un appello al Comune di Napoli
La Confcommercio di Napoli chiede al Comune di consentire la rottamazione dei tributi locali, come TARI, COSAP e IMU, in conformità con la Legge di Bilancio 2026.
Rottamazione tributi locali, l’appello di Confcommercio al Comune di Napoli
La Confcommercio di Napoli ha invitato il Comune a consentire ai contribuenti di usufruire della rottamazione dei tributi locali, come Tari, Cosap e Imu, in conformità alla Legge di Bilancio 2026.
Argomenti discussi: Rottamazione dei tributi locali: la Giunta approva l'atto di indirizzo per la definizione agevolata; Imu, Tari e multe, rottamazione per tutte le entrate dei Comuni; Imu e Tari: i Comuni decidono la nuova rottamazione locale; Giorgetti spinge la rottamazione anche per i Comuni.
Rottamazione IMU e TARI: IFEL pubblica le prime istruzioniLa rottamazione dei tributi locali dovrà essere gestita dagli enti stessi: si attendono le regole operative dopo l'introduzione della norma in Legge di Bilancio 2026 ... fiscoetasse.com
Rottamazione, 4 consiglieri: Il Comune aderirà alla definizione agevolata dei tributi?Il Comune aderirà alle definizioni agevolate per i tributi locali adottando apposita delibera Consiliare che ne recepisca la misura?. A chiederlo sono i quattro consiglieri comunali di Forza Italia: ... quilicata.it
Rottamazione-quinquies, il vicesindaco di Pietrelcina Nicolino Cardone chiarisce la posizione dell’Amministrazione in risposta al gruppo “Avanti Pietrelcina”: nessuna adesione automatica ai tributi comunali e nessun condono su IMU e TARI - facebook.com facebook
Rottamazione dei tributi locali, Piserà scrive ai commissari di Tropea: «Occasione per recuperare risorse» x.com
