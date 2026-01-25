Mediaworld di Pesaro chiuderà entro il 30 aprile, come comunicato dalla proprietà Mediamarket durante un incontro con i sindacati. La sede, di dimensioni rilevanti, comporta costi elevati, rendendo difficile la sostenibilità dell’attività. La decisione solleva preoccupazioni sul futuro dei sedici dipendenti coinvolti, per i quali si attendono eventuali soluzioni o misure di tutela.

Entro il 30 aprile Mediaworld chiuderà il punto vendita di Pesaro. Ad annunciarlo è stata la stessa proprietà (Mediamarket) durante un incontro che si è svolto nei giorni scorsi con i sindacati. "Una notizia che per noi è stata una doccia fredda – commenta Domenico Montillo, segretario della Fisascat Cisl Marche –. Doveva essere un tradizionale incontro che si fa ogni anno a livello nazionale in cui si fa il punto sull’andamento aziendale, sui fatturati, sui progetti futuri ed invece è cominciato con questa notizia: Mediamarket chiuderà sia il punto vendita di Pesaro che quello di Forlì. Un fulmine a ciel sereno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendenti

Studenti fuori sede, la protesta a Genova: “Costi troppo alti per viaggiare nelle feste”Gli studenti fuori sede di Genova hanno organizzato una protesta per evidenziare l'aumento dei costi di viaggio durante le festività, che rendono difficile trasferirsi tra casa e università.

Leggi anche: Convegno Confael: focus sul futuro dei dipendenti regionali e prospettive pensionistiche

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendenti; Pesaro, addio a MediaWorld, chiuderà a fine marzo: Spazi troppo grandi; MediaWorld chiuderà i negozi di Pesaro e Forlì entro aprile. Nel 2025 ritorna l'utile; Mediaworld a Forlì, annunciata la chiusura: stop dopo soli 2 anni.

Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendentiEntro il 30 aprile Mediaworld chiuderà il punto vendita di Pesaro. Ad annunciarlo è stata la stessa proprietà (Mediamarket) durante un incontro che si è svolto nei giorni scorsi con i sindacati. Una ... ilrestodelcarlino.it

Mediaworld a Forlì, annunciata la chiusura: stop dopo soli 2 anniLo ha annunciato la catena ai sindacati: addio a viale Vittorio Veneto entro il 30 aprile, nonostante si annuncino nuove aperture in tutta Italia ... msn.com

Chiudere i negozi la domenica per risparmiare 2,6 miliardi, e ridurre la pressione su lavoratori e imprese. Tanto ci vanno in pochi. La proposta spacca il mondo della distribuzione facebook