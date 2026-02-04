Scott McTominay potrebbe firmare presto un nuovo contratto con il Napoli, che lo legherebbe alla squadra fino al 2030. Lo scozzese, arrivato dal Manchester United un anno e mezzo fa, si è ormai inserito nel gruppo e ha deciso di restare. La società partenopea lo considera un elemento fondamentale e punta a blindarlo prima del Mondiale, con l’accordo di entrambe le parti di continuare insieme a lungo. Nei prossimi giorni si attendono novità ufficiali.

Scott McTominay potrebbe firmare un contratto che lo legherebbe al Napoli fino al 2030: lo scozzese, arrivato un anno e mezzo fa dal Manchester United, si è innamorato della città, il club lo considera ormai intoccabile e vuole blindarlo prima del Mondiale, con la volontà condivisa di entrambe le parti di proseguire insieme per tanti anni ancora. McTominay – Napoli, prove di rinnovo. Scott è arrivato a Napoli dopo una vita intera passata al Manchester United, ma i tifosi lo hanno fatto sentire a casa fin dal primo allenamento. È diventato il simbolo della resistenza e della leadership che mister Antonio Conte ha trasmesso al suo gruppo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-McTominay, novità importanti sul rinnovo! Ecco cosa sta succedendo

Approfondimenti su Napoli McTominay

Recenti audizioni alla Commissione Parlamentare Antimafia hanno coinvolto Ferrero e Scaroni, portando alla luce importanti aggiornamenti sulla Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli McTominay

Argomenti discussi: Champions, McTominay: Col Chelsea possiamo cambiare la stagione del Napoli; Napoli Chelsea, McTominay: 'Ogni partita è importante, ma questa di più'. Video; Napoli, McTominay: Con la Juve sarà durissima ma vogliamo vincere. Conte potrebbe mandare in campo Giovane Santana do Nascimento; Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contratto.

Repubblica – Napoli, non c’è pace: si ferma anche McTominay? I dettagliL'edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle importanti novità in merito alle condizioni di Scott McTominay, uscito stremato nell'ultima sfida degli azzurri contro il Chelsea. mondonapoli.it

McTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa. Il piano d’azioneMcTominay Napoli, avanti insieme: prove di rinnovo! Gli azzurri studiano il prolungamento fino al 2030: le cifre dell’intesa. Il piano d’azione Il calcio moderno riserva ancora pagine di romanticismo, ... calcionews24.com

Il Napoli vuole blindare McTominay fino al 2030 - facebook.com facebook

Ascolta le parole di Conte e McTominay alia vigilia di Napoli v Chelsea Guarda la conferenza sul nostro canale YouTube: youtube.com/live/QWZV49OO8… #ProudToBeNapoli x.com