Calciomercato Milan Moretto | Kirovski ha in programma un contatto diretto per Kostic

Secondo le ultime informazioni di Moretto, il Milan sta pianificando un contatto diretto con Kostic del Partizan per avvicinarsi alla possibile acquisizione. La dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente il giovane calciatore, valutando le opportunità di mercato. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma l’obiettivo rimane quello di rafforzare la rosa con un investimento mirato e strategico.

SESTRI LEVANTE, ITALY - APRIL 5: Jovan Kirovski, technical director of Milan Futuro, looks on during a pitch inspection prior to kick-off in the Serie C match between Sestri Levante and Milan Futuro at Stadio Giuseppe Sivori on April 5, 2025 in Sestri Levante, Italy. (Photo by Simone Arveda - AC MilanAC Milan via Getty Images) Durante questa sessione di calciomercato invernale, il Milan di Massimiliano Allegri, oltre a rinforzare la prima squadra, guarda anche al Milan Futuro. Come sappiamo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta lavorando duramente per portare a Milano il giovane Kostic del Partizan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Kirovski ha in programma un contatto diretto per Kostic” Leggi anche: Calciomercato Milan, accelerata per Kostic: Moncada e Kirovski al lavoro Leggi anche: Rinnovo Maignan, Moretto: “Il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Milan accelerata per Kostic | Moncada e Kirovski al lavoro; Mercato Milan, Moretto rivela: «Distanza con il Partizan per l'ingaggio di Kostic. Ecco i dettagli». Moretto: "Milan, nei prossimi giorni contatto diretto di Kirovski per Kostic. Al momento distanza elevata tra club" - In questo momento del mercato invernale il Milan è concentrato, anche e soprattutto, sul settore giovanile ed il Milan Futuro: i rossoneri, racconta Matteo Moretto sul canale YouTube ... milannews.it

Kostic spinge per venire al Milan: Kirovski pronto a nuovi contatti, la richiesta del Partizan - Come raccontato da Moretto, Kostic sta spingendo per andare al Milan e vestire la maglia rossonera, ma serve ancora l'accordo fra i club. msn.com

Moretto: "Galatasaray disposto ad offrire 30 milioni per Fofana, il giocatore vuole restare al Milan. Trattativa ferma" - Nei giorni scorsi si è parlato del forte interesse del Galatasaray per Youssouf Fofana del Milan, ma al momento l'eventuale trattativa non sembra decollare. milannews.it

Calciomercato #Milan, #Moretto: "Il #Galatasaray ha chiamato i rossoneri per #Fofana, ma..." #SerieA #SempreMilan - facebook.com facebook

#calciomercato #Milan, bomba sul futuro di #Camarda: ecco l'indiscrezione dell'esperto #SempreMilan x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.