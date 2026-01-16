Calciomercato Milan Moretto | Kirovski ha in programma un contatto diretto per Kostic

Secondo le ultime informazioni di Moretto, il Milan sta pianificando un contatto diretto con Kostic del Partizan per avvicinarsi alla possibile acquisizione. La dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente il giovane calciatore, valutando le opportunità di mercato. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma l’obiettivo rimane quello di rafforzare la rosa con un investimento mirato e strategico.

SESTRI LEVANTE, ITALY - APRIL 5: Jovan Kirovski, technical director of Milan Futuro, looks on during a pitch inspection prior to kick-off in the Serie C match between Sestri Levante and Milan Futuro at Stadio Giuseppe Sivori on April 5, 2025 in Sestri Levante, Italy. (Photo by Simone Arveda - AC MilanAC Milan via Getty Images) Durante questa sessione di calciomercato invernale, il Milan di Massimiliano Allegri, oltre a rinforzare la prima squadra, guarda anche al Milan Futuro. Come sappiamo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta lavorando duramente per portare a Milano il giovane Kostic del Partizan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

