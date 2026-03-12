Su JuventusNews24 si seguono in tempo reale tutte le novità sul calciomercato bianconero, con aggiornamenti sulle trattative in corso, incontri tra club e le ultime indiscrezioni. Recentemente si parla di un interesse del Fenerbahçe per Lewandowski e si forniscono notizie sul portiere che potrebbe lasciare la Juventus. La piattaforma fornisce informazioni aggiornate e dettagli sulle negoziazioni in atto.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: il Fenerbahce idea Lewandowski, le ultime sul portiere

Calciomercato Juve, dalla Turchia: offerta al Fenerbahce per Jhon Durán. Le ultimeLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultimeCalciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo.

Temi più discussi: Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero; Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; Vlahovic-Juve: c'è l'apertura per il rinnovo, i dettagli e le cifre; Calciomercato Juve, le big su Senesi e la mossa decisiva: Gatti da titolare a cedibile e la difesa che sarà.

Offerte per David, Zhegrova e Openda, Calciomercato Juventus: Comolli ha sbagliato tuttoArrivano offerte per David, Zhegrova e Openda, il calciomercato della Juventus si accende anche in uscita. Comolli out? juvelive.it

Juve-Vlahovic, primo incontro sul rinnovo: c’è apertura. Le news di calciomercatoIl faccia a faccia della scorsa settimana e la volontà dell'attaccante: nessun accordo con altri club. Ora si entra nel vivo delle cifre ... sport.sky.it

#Calciomercato #Milan, è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, è lotta con la Juventus per il talento più puro dell’Europa dell’Est - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com