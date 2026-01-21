Calciomercato Milan si complica Lewandowski per giugno | le ultime dalla Germania

Il calciomercato del Milan si fa più complesso per l'acquisto di Robert Lewandowski, con le ultime notizie provenienti dalla Germania. Florian Plettenberg, noto giornalista specializzato, ha aggiornato sui possibili sviluppi riguardo al trasferimento dell’attaccante polacco, in attesa di novità per il prossimo giugno. La situazione rimane in evoluzione, con il club rossonero che monitora attentamente le circostanze per pianificare le proprie mosse future.

Nelle settimane precedenti alla chiusura definitiva per Niclas Fullkrug, con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, si era fatto con insistenza il nome di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona in scadenza nel 2026. Dopo poco tempo, si è capito che a gennaio non si sarebbe mosso da Barcellona, ma a giugno è probabile che voglia sperimentare e cambiare campionato. Per questo motivo, il Milan è vigile sulla sua situazione in vista della prossima stagione. Però, c'è il grande rischio che Lewandowski preferisca un continuo diverso per la sua carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

