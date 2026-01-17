Mercato Milan futuro da decidere per quel rossonero | valutazioni in corso sul terzino le ultime

Il mercato del Milan è al centro di valutazioni riguardo a Pervis Estupiñán, con decisioni ancora da prendere sul suo futuro. Dopo l’eredità di Theo Hernandez, il club analizza attentamente le prestazioni dell’esterno e le possibili strategie future. Le ultime notizie indicano un confronto interno sulle opzioni disponibili, in vista di una scelta che potrebbe influenzare la rosa rossonera nella prossima stagione.

L’eredità lasciata da Theo Hernandez si sta rivelando più pesante del previsto per Pervis Estupiñán. Arrivato in estate dal Brighton per circa 18 milioni di euro, il terzino ecuadoriano era stato individuato da Igli Tare come il profilo ideale per garantire equilibrio e solidità sulla corsia mancina. Dopo un avvio incoraggiante, culminato con l’ottima prestazione di Udine, il classe ’98 è però scivolato in una profonda crisi tecnica e tattica. Secondo Calciomercato.com, la sua parabola ha subito una svolta negativa il 28 settembre, giorno dell’espulsione contro il Napoli. Da quel momento le gerarchie di Massimiliano Allegri si sono ribaltate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

