Calciomercato Milan pista Rashford di nuovo calda | i rossoneri ci pensano ma serve una condizione chiara

Il calciomercato del Milan torna a parlare di Marcus Rashford, con l’interesse dei rossoneri che si riaccende. La trattativa potrebbe riaccendersi, ma solo se si concretizza una condizione specifica. Rashford si trova attualmente in una fase delicata della sua esperienza in Spagna. La situazione resta in evoluzione e il club milanese valuta le prossime mosse possibili.

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