Il Milan sta valutando l'acquisto di Brooke Norton-Cuffy dal Genoa per la prossima stagione. La società rossonera avrebbe intenzione di rafforzare la fascia destra con il giocatore. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono state ufficializzazioni da parte delle parti coinvolte.

Brooke Norton-Cuffy è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione, con i rossoneri che potrebbero rinforzare la propria fascia destra con l’arrivo dell’esterno del Genoa. Milan su Norton-Cuffy (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2004, il terzino destro sta facendo molto bene con la maglia del Genoa attirando l’attenzione di diverse squadre, soprattutto in Serie A. Dall’Inter al Napoli, passando per la Juventus, in molti hanno preso informazioni per il terzino della squadra rossoblu senza affondare il colpo. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy e i buoni rapporti con il Genoa potrebbero favorire la buona riuscita dell’operazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Norton-Cuffy al Milan, i rossoneri ci pensano per la prossima stagione

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Il Milan monitora Norton-Cuffy del Genoa per la fascia destra x.com