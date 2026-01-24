Il calciomercato del Milan si arricchisce di nuovi aggiornamenti: Furlani sarebbe in contatto diretto con Lotito per discutere di Gila. La possibile operazione rappresenta un punto importante nelle strategie di mercato dei rossoneri, che continuano a monitorare attentamente la situazione attorno al giocatore. Restano da definire dettagli e sviluppi, mentre il club segue con attenzione le trattative in corso.

Calciomercato Milan, nonostante le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa continuano le voci sul possibile arrivo di un difensore a gennaio per la rosa del Diavolo. Il Milan non molla Gila. Questa la notizia di calciomercato riportata dal sito specializzato sui biancocelesti 'La Lazio Siamo Noi'. Come ricorda il sito il difensore è in scadenza a giugno 2027 e non ci sarebbero margini per il rinnovo con la Lazio. Igli Tare avrebbe già allacciato i contatti con l'agente del difensore biancoceleste. Secondo quanto riportato da 'La Lazio Siamo Noi', per la trattativa si starebbe muovendo Furlani in prima persona: prima di Lazio - Como avrebbe incontrato il presidente Lotito per parlare di cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bomba Milan: Furlani in contatti diretti con Lotito per Gila. Le novità di calciomercato

Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaioIl Milan intensifica le attività di mercato con l’obiettivo di rafforzare la difesa.

Calciomercato Milan, giorni di fuoco: Tare punta a Gila. Novità su Maignan, mentre Vlahovic…Le principali novità del calciomercato del Milan in questa giornata di lunedì 29 dicembre 2025 riguardano l’interesse di Igli Tare per Gila della Lazio, con possibilità di un trasferimento già a gennaio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Un montevarchino per il Milan. Massimo Calvelli possibile sostituto di Giorgio Furlani come amministratore delegato; Milan, bomba de ‘La Verità’: possibile addio di Furlani. Ecco l’indiscrezione; Milan bomba de ‘La Verità’ | possibile addio di Furlani Ecco l’indiscrezione; Moretto: RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Possibili cambi nella società Milan.

Furlani: Tare e Allegri pilastri del cambiamento. Ma questa non è una rivoluzioneQuesta non è una rivoluzione. Giorgio Furlani racconta il progetto del Milan 2025-26 e dice che sarà un cambiamento. Come dire: correggiamo il tiro, ma non tutto è da buttare. Furlani ha ... gazzetta.it

: " ` !" Il direttore Michele Criscitiello lancia la bomba e accende la polemica sul "trasloco" forzato del Milan. Con l'avvicinarsi delle - facebook.com facebook

Milan, notizia bomba su Red Bird e Furlani. Camarda, il Lecce ha risposto youtu.be/cWxx-3aIxyUsi… via @YouTube x.com