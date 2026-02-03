Il Milan sta pensando seriamente a Vlahovic. Secondo Matteo Moretto, l’attaccante della Juve piace molto ad Allegri e potrebbe essere un obiettivo di mercato per i rossoneri. L’operazione non sarà semplice né economica, ma il club milanese sta valutando tutte le opzioni per portarlo a San Siro. La trattativa potrebbe svelarsi nei prossimi giorni.

Da poche ore è finito ufficialmente la finestra invernale di calciomercato. Per il Milan è stato un mercato strano. Il club di Via Aldo Rossi è partito forte con l'arrivo di Niclas Fullkrug (prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro) ben prima dell'inizio di gennaio. Nelle settimane successive, solo voci su possibili innesti, soprattutto in difesa, ma poco più. Come noto, negli ultimi giorni, il Milan ha provato a chiudere Jean-Philippe Mateta per averlo subito, ma a causa dei suoi problemi fisici al ginocchio, il suo trasferimento è saltato. In attesa di capire se a giugno possa riaprirsi la porta per questo arrivo, il Milan continua a essere interessato a Dusan Vlahovic a parametro zero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Ad Allegri Vlahovic piace tantissimo. Operazione abbastanza onerosa”

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Nel calciomercato del Milan, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video, un’operazione considerata ormai vicina alla conclusione potrebbe però non andare a buon fine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MERCATO MILAN, SI SBLOCCA VLAHOVIC OCCHIO ANCHE A DOVBYK RABIOT SI COMPLICA

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Calciomercato Milan, Moretto: La Juventus sapeva dei problemi di Mateta; Calciomercato Milan, Moretto: Primi contatti per Aké, la situazione e va su Goretzka; Calciomercato Milan, Moretto: Disasi è il profilo scelto per la difesa, la formula; Calciomercato Milan, Moretto e Romano: Le novità su Mateta, Cissè e Nkunku.

Moretto racconta l'affare Mateta: Il Milan ha iniziato a trattarlo ad inizio gennaio. Poi...Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'affare saltato per l'arrivo al Milan di Jean-Philippe Mateta: Mateta ... milannews.it

Mateta, Nkunku, Fullkrug, Leao e Vlahovic: le ultime di Matteo Moretto sul mercato del MilanMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan: MATETA: Mateta è stato uno dei giocatori di ... milannews.it

Tutti gli acquisti del Milan in questa sessione di calciomercato - facebook.com facebook

#calciomercato #milan #SempreMilan @FabrizioRomano conferma: "Domani il #crystalpalace deciderà se operare o meno #Mateta" x.com