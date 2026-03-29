La Lazio mantiene vivo l'interesse per Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 del Club Brugge, che è valutato come uno dei giovani più promettenti in Europa. Tuttavia, la concorrenza nel suo acquisto si fa più agguerrita con l'ingresso di un nuovo club che si unisce alla corsa. La trattativa rimane aperta, e la società biancoceleste monitora attentamente gli sviluppi.

Calciomercato Inter, rivoluzione ormai alle porte: anche il futuro di Barella è in discussione. Tutti i dettagli Kane resta al Bayern Monaco? Hoeness svela il suo futuro e fissa un prezzo shock per l’eventuale cessione! Rivelazione che non lascia più dubbi Calciomercato Inter, rivoluzione ormai alle porte: anche il futuro di Barella è in discussione. Tutti i dettagli Prandelli sorprende: «Vlahovic quando sono arrivato era un problema per tutti. Sembrava destinato ad andare a Pisa» Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, interesse per Tresoldi ma la concorrenza si allarga: un’altra pretendente entra in scena. Le ultime

Articoli correlati

Leggi anche: Tonali Juve, un’altra pretendente si aggiunge alla lista. Cosa filtra in casa bianconera e le ultime sulle richieste del Newcastle

Leggi anche: Calciomercato Bologna, fari puntati su Angori del Pisa! Ma c’è un’altra pretendente in Serie A

MERCATO LAZIO IN MOVIMENTO: PROPOSTA INGLESE, MA LOTITO PRETENDE GARANZIE

Una raccolta di contenuti su Calciomercato Lazio

Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Lazio – Fabiani forte su Tresoldi: la manovra; MI FAI 20 PARTITE ALL'ANNO? | Arrivano conferme: Lotito convinto da Milik, stipendio a gettone e garanzie fisiche; Calciomercato Lazio, difesa da rifondare: ecco chi è il terzino che stanno seguendo; Lazio, gli occhi della Premier League su Taylor: per Lotito però è incedibile.

Calciomercato Lazio | Dai riscatti di Dia e Maldini alle idee Milik e Tresoldi: le ultimeCalciomercato Lazio - Possibile rivoluzione estiva nell’attacco della Lazio: dai riscatti di Dia e Maldini alle voci su Milik e ... fantamaster.it

Lucas Beltran seguito dalla Lazio: l’argentino potrebbe arrivare a Roma?La Lazio sta studiando il suo attacco del futuro e tra i vari profili ... msn.com

Calciomercato Lazio Beltran è un’opzione - facebook.com facebook