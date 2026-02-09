Tonali Juve un’altra pretendente si aggiunge alla lista Cosa filtra in casa bianconera e le ultime sulle richieste del Newcastle

La Juventus si trova a dover affrontare una nuova sfida per il centrocampista della nazionale. Dopo le prime richieste, si aggiunge un’altra pretendente alla corsa, complicando i piani di mercato dei bianconeri. In casa Juve filtrano segnali di attenzione e si aspetta di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane o se le richieste del Newcastle, che ha messo gli occhi sul giocatore, cambieranno le carte in tavola.

