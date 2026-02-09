Tonali Juve un’altra pretendente si aggiunge alla lista Cosa filtra in casa bianconera e le ultime sulle richieste del Newcastle
La Juventus si trova a dover affrontare una nuova sfida per il centrocampista della nazionale. Dopo le prime richieste, si aggiunge un’altra pretendente alla corsa, complicando i piani di mercato dei bianconeri. In casa Juve filtrano segnali di attenzione e si aspetta di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane o se le richieste del Newcastle, che ha messo gli occhi sul giocatore, cambieranno le carte in tavola.
Tonali Juve, un’altra pretendente si aggiunge alla lista per arrivare al centrocampista della nazionale. Le ultime sulle richieste del Newcastle. Juve attiva sul fronte internazionale per innalzare la qualità della rosa. Il nome caldo è quello di Sandro Tonali, identificato come un obiettivo “vero” per la prossima stagione. Stando a quanto riporta il Telegraph, il club torinese sarebbe molto interessato a riportare il giocatore in Serie A, ma deve fronteggiare una concorrenza spietata. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il Manchester United sarebbe pronto a sparigliare le carte, inserendosi con forza in una corsa che vede già coinvolti Arsenal e Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Tonali Juve
Tonali alla Juve: rimane il grande sogno per l’estate. Super colpo a centrocampo possibile se…Cosa filtra sulla mossa bianconera
Tuttavia, il trasferimento di Sandro Tonali alla Juventus resta una delle opzioni più interessanti per il mercato estivo bianconero.
Chiesa torna alla Juve? Filtra pessimismo sul rientro dell’esterno in casa bianconera. Ecco come stanno le cose: virata netta sull’alternativa
La possibilità di un ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sembra ormai sfumata.
Ultime notizie su Tonali Juve
Argomenti discussi: Juve, mercato chiuso senza attaccante: sfuma Kolo, Spalletti attende Vlahovic. Ma d'estate Tonali...; Juventus alla finestra per Tonali: si apre uno spiraglio per l'addio al Newcastle in estate; Una Juve più italiana passa da Tonali? L'ex Milan è l'obiettivo primario; Svolta Juve, in estate acquisti da Scudetto: tutti i nomi per il grande salto.
Juve, sfida all'Arsenal per TonaliJuventus: pronta l’offerta da 50 milioni per Tonali, sfida all’Arsenal La Juventus è pronta a entrare con decisione nella corsa a Sandro Tonali, obiettivo concreto ... tuttojuve.com
Calciomercato Juventus: Tonali obiettivo numero unoLa Juventus ha un sogno nel cassetto chiamato Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, attualmente in forza agli inglesi del ... calcioline.com
#Pellegatti: "#Tonali alla Juventus Sarei sorpreso. Non è stato svenduto, non andava proprio venduto" #SempreMilan #milan facebook
#Tonali alla #Juventus Le parole dell'agente Beppe Riso x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.