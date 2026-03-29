Vlahovic Juve c’è ancora distanza sul rinnovo | novità e retroscena dopo l’incontro andato in scena negli scorsi giorni

Negli ultimi giorni si è svolto un incontro tra il giocatore e la dirigenza della squadra di calcio. Secondo le indiscrezioni, le trattative per il rinnovo del contratto continuano a evidenziare una distanza economica tra le parti. Il forte attaccante serbo e i vertici societari non hanno ancora trovato un accordo sul prolungamento, e le differenze sono rimaste evidenti.

Vlahovic Juve, le indiscrezioni confermano la distanza economica tra la dirigenza e il forte centravanti serbo per il prolungamento. Il futuro dell’attacco bianconero resta centrale in vista della prossima sessione estiva. Secondo le informazioni diffuse dall’esperto di mercato Matteo Moretto, non c’è ancora nessun accordo tra la Juventus e Dušan Vlahovi? per il tanto atteso rinnovo. Il bomber ha un contratto in naturale scadenza a giugno e la situazione richiede una rapida risoluzione. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Il nodo principale della complessa trattativa riguarda le notevoli divergenze sulle cifre economiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, c’è ancora distanza sul rinnovo: novità e retroscena dopo l’incontro andato in scena negli scorsi giorni Articoli correlati Vlahovic Juve, c’è distanza sul rinnovo: novità e retroscena dopo l’incontro andato in scena negli scorsi giornidi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, le indiscrezioni confermano la distanza economica tra la dirigenza e il forte centravanti serbo per il... Rinnovo Vlahovic Juve, nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra la società e il suo entourage. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve, nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra le parti per il prolungamento del contratto. Contenuti utili per approfondire Vlahovic Juve Temi più discussi: Quando torna Vlahovic? Spalletti 'svela' verità e apre a rinnovo con Juventus; La Pasqua di Vlahovic: il padre in arrivo a Torino, si avvicina il rinnovo. I retroscena e le cifre; ?? Juve-Vlahovic, il rinnovo si avvicina. Nico Paz, il futuro parte dal Pisa; L’ultimo esame di Vlahovic e il premio Boga: Spalletti, per Juve-Sassuolo c’è anche Thuram. FLASH | Juventus-Sassuolo: c’è il verdetto sulla convocazione di VlahovicArriva il verdetto sulla convocazione di Dusan Vlahovic: la decisione di Spalletti per la sfida tra Juventus e ... fantamaster.it Calciomercato Juventus news | Dusan Vlahovic, il rinnovo è sempre più vicino! (oggi 25 marzo 2026)Calciomercato Juventus news oggi mercoledì 25 marzo 2026: per Dusan Vlahovic il rinnovo è sempre più vicino, cronaca di un ritorno di fiamma. ilsussidiario.net Il Milan non avrebbe smesso di pensare a Vlahovic, ora in trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto. Il club rossonero potrebbe fare un disperato tentativo per capovolgere le sorti della trattativa, mettendo sul piatto lo stesso ingaggio offerto dalla J - facebook.com facebook "Resto alla #Juve", Vlahovic confessa e parte il mercato: sempre Kolo! Salah, quella lode dice tutto x.com