La sessione di calciomercato della Juventus ha visto la definizione del prezzo di un giovane attaccante, mentre un centrocampista di alto livello è stato ufficialmente escluso dalla lista delle trattative in corso. La redazione seguire tutte le novità riguardanti le trattative della società in tempo reale, con aggiornamenti su incontri, indiscrezioni e affari chiusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: fissato il prezzo di Zhegrova, tutto finito per Tonali

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