Calciomercato Inter LIVE | La Premier League segue Pio Esposito Fissato il prezzo per Luis Henrique

In questo aggiornamento sul calciomercato dell’Inter, vengono riportate le ultime trattative, le indiscrezioni e gli affari conclusi. Si parla di trasferimenti e di interesse da parte della Premier League, con particolare attenzione a Pio Esposito e Luis Henrique. Una panoramica che permette di seguire gli sviluppi più recenti riguardo alle operazioni di mercato della società nerazzurra.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

