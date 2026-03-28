L'Inter sta valutando un nuovo piano di crescita per la prossima stagione, con l'obiettivo di rafforzare il settore giovanile e aumentare le opportunità per i talenti emergenti. Oaktree, uno dei principali azionisti, ha richiesto di dedicare più risorse alla formazione dei giovani calciatori. La squadra continua a concentrarsi sulla conquista dello scudetto e della Coppa Italia, obiettivi prioritari per la stagione 20252026.

La stagione 20252026 è ancora in corso e con due obiettivi importanti da mettere in cascina: Scudetto e Coppa Italia. Nonostante ciò, la dirigenza nerazzurra riflette già su una possibile rivoluzione che potrebbe attuarsi nella prossima annata. Oaktree chiede un progetto a lunga durata focalizzandosi sui giovani e congedando di conseguenza i senatori della squadra. L’obiettivo tra i pali è Vicario. Con un Sommer in fase calante e un Martinez che sembra non rientrare nei piani dello staff interista, il target principale per la porta nerazzurra per la stagione 20262027 è Guglielmo Vicario, ora in forza al Tottenham. Il portiere italiano non sta vivendo la sua migliore stagione in terra inglese, con gli Spurs che sono attualmente quartultimi in Premier League a +1 dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, aria di rivoluzione: Oaktree chiede più spazio per i giovani

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