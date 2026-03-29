Calciomercato Inter LIVE | conferme dal Brasile su Casemiro ipotesi Goretzka e la concorrenza su Muharemovic

Sul calciomercato dell'Inter sono emerse notizie dal Brasile riguardo a un possibile trasferimento di Casemiro. Nei giorni scorsi si sono intensificati i contatti per Goretzka, mentre Muharemovic resta nel mirino con altre squadre interessate. Sono in corso incontri tra le parti coinvolte e si stanno definendo alcune trattative. Le news vengono aggiornate in tempo reale con indiscrezioni e sviluppi recenti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 28 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: conferme dal Brasile su Casemiro, ipotesi Goretzka e la concorrenza su Muharemovic Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: ipotesi Goretzka e la concorrenza su Muharemovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Milan, Moretto: “Casemiro non è accostabile ai rossoneri”. Per Goretzka concorrenza italiana"Verificando e chiedendo questo tipo di situazione mi smentiscono il fatto che possa essere un obiettivo concreto per il Milan, mi continuano a... Una raccolta di contenuti su Calciomercato Inter Discussioni sull' argomento Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: via in tre. E Bastoni...; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Mercato, l’Inter ha deciso: ecco chi vuole a giugno in difesa ed è pronta a bloccarlo subito; Calciomercato Inter, piace Andrey Santos: il summit con gli agenti e il 'no' del Chelsea a 50 milioni. Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com