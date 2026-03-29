Calciomercato Inter la soluzione Casemiro é davvero quella giusta?

Sul mercato dei trasferimenti di calcio, si parla molto di un centrocampista con un palmarès ricco di vittorie e quasi cinquecento presenze tra Liga e Premier League, due campionati considerati tra i più competitivi. La sua esperienza include successi in diverse competizioni, e il suo nome è al centro delle discussioni come possibile acquisto per una squadra di Serie A. La trattativa coinvolge diversi dettagli contrattuali e valutazioni tecniche.

Un centrocampista che ha vinto praticamente tutto. Quasi cinquecento presenze nei due campionati – Liga e Premier League – ad oggi più competitivi del mondo. Con maglie, del Real Madrid e del Manchester United, mica qualunque. Recenti voci di calciomercato vorrebbero l’Inter su Casemiro. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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