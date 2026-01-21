Nel calciomercato dell’Inter, Emiliano Martinez non sembra essere la scelta ideale per rinforzare la porta. Dopo alcune prestazioni sufficienti, Yann Sommer ha mostrato ancora alcune criticità, evidenziando la necessità di un intervento mirato. La società nerazzurra deve valutare attentamente le opzioni disponibili, considerando le esigenze di continuità e affidabilità tra i pali per competere ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Houston, abbiamo un problema. Sì, e non dall’1-3 che l’Arsenal ha rifilato ieri sera alla Beneamata. Dopo un paio di prestazioni “normali” – ovvero accettabili per chi ha l’obiettivo di vincere il campionato italiano e fare strada in Champions League – Yann Sommer c’è cascato di nuovo. Partita dopo partita Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, perché Emiliano Martinez non sarebbe la soluzione giusta per la porta

Argomenti discussi: Inter, contatti con il Dibu Martinez per il dopo-Sommer; Sky – Inter, addio Sommer: contattato Dibu Martinez. Nodo ingaggio; Come è andato Raspadori all'Atletico Madrid e perche va all'Atalanta; El Dibu Martínez sbarca in Serie A? Primi contatti con l'Inter.

