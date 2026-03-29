Il direttore sportivo dell'Inter ha effettuato un sopralluogo in Inghilterra per monitorare le prestazioni di un calciatore. L'incontro si inserisce nelle strategie di mercato della società, che sta valutando l'acquisto di un giocatore durante la prossima sessione estiva. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle trattative o sulle tempistiche di eventuali operazioni.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il direttore sportivo Piero Ausilio ha osservato da vicino questo calciatore, con l’obiettivo di tesserarlo durante l’estate. La pianificazione per il futuro della compagine milanese entra in una fase cruciale, partendo proprio dal ruolo più delicato. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, la dirigenza di viale della Liberazione ha rotto gli indugi per individuare il nuovo numero uno che raccoglierà l’eredità di Yann Sommer. Il direttore sportivo Piero Ausilio, accompagnato dal suo vice Dario Baccin, è stato avvistato recentemente a Londra, in tribuna durante la sfida di Champions League tra Tottenham e Atletico Madrid, per monitorare con estrema attenzione l’obiettivo prioritario del calciomercato dell’Inter, ossia Guglielmo Vicario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, blitz di Ausilio in Inghilterra per questo calciatore. Tutti i dettagli

Articoli correlati

Calciomercato Inter, non solo Mlacic: Ausilio stringe per un altro giovanissimo talento. I dettagliCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, l’Arsenal piomba su Pio Esposito.

Calciomercato Inter, Ausilio guarda in casa River Plate: talento classe 2007 nel mirino! I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, occhi in casa River Plate: Ausilio piomba su Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007 Il mercato...

Mercato INTER Colpo Top di Ausilio! Clamoroso Perisic

Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter

Temi più discussi: Inter, blitz di Ausilio per Vicario: la situazione; Inter, blitz Champions per Ausilio a Londra: non c'è solo Vicario nella lista mercato; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Inter alza il pressing per Andrey Santos: la situazione e il progetto di Chivu. Kessie? Chiede….

Calciomercato Inter, blitz a Londra di Ausilio per Vicario. Sarà lui il sostituto di SommerIl calciomercato Inter continua a guardare al sostituto di Sommer per la prossima estate. Piero Ausilio è stato infatti protagonista di un viaggio lampo a ... news-sports.it

Difensore e centrocampista (a zero): Inter-Milan, doppio derby di mercatoInter-Milan doppio derby di mercato: difensore e centrocampo, ecco come stanno le cose nel focus di Calciomercato.it ... calciomercato.it

Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook

Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com