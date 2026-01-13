Il calciomercato dell’Inter si arricchisce di nuove prospettive. Dopo aver definito l’accordo per Mlacic, Piero Ausilio si concentra su un altro giovane talento, Jakirovic, classe 2008. La strategia del club mira a rafforzare il settore giovanile e il futuro della squadra, mantenendo un occhio attento alle promesse del calcio emergente. Ecco i dettagli sull’interesse nerazzurro per questo promettente calciatore.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Piero Ausilio, dopo aver praticamente chiuso per Mlacic, ha messo nel mirino il talento classe 2008 Jakirovic. Non solo presente e lotta Scudetto: l’ Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio continua a tessere la tela per il futuro, confermando un asse caldissimo con la Croazia. Dopo aver praticamente blindato l’arrivo di Branimir Mlacic dall’Hajduk Spalato, i radar nerazzurri si sono spostati a Zagabria. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il nuovo obiettivo per la difesa di domani è Leon Jakirovic, talento classe 2008 in forza alla Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, non solo Mlacic: Ausilio stringe per un altro giovanissimo talento. I dettagli

