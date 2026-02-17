Calciomercato Valdepeñas-Milan? La verità di Romano | C’è chi lo monitora da ottobre …

Victor Valdepeñas sta attirando l’attenzione di una grande squadra inglese, a causa delle sue ottime prestazioni con il Real Madrid. Romano rivela che da ottobre alcuni club della Premier League lo seguono con interesse, mentre il Milan spera di portarlo in Italia. La società rossonera sta valutando il suo profilo in vista della prossima finestra di mercato.

Da qualche settimana il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas. Il difensore centrale del Real Madrid piace molto alla dirigenza rossonera, che pensa a un'operazione simile a quelle di Alex Jimenez, Brahim Diaz e Theo Hernandez. Il classe 2006 è gestito dall'agenzia di Alejandro Camaño, lo stesso procuratore che cura gli interessi di Mario Gila, altro obiettivo di mercato del Milan. Il centrale in forza ai 'Blancos' sarebbe un ottimo innesto da affiancare a un difensore più esperto. L'asse Milano-Madrid rimane caldo, ma nelle ultime ore c'è un altro top club che sta provando a inserirsi per Valdepeñas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan ha messo gli occhi su Valdepeñas perché cerca un rinforzo per la difesa.

Sul calciomercato della Juventus, lo scambio con il Milan rimane una possibilità aperta, anche se al momento non si sono registrate novità significative.

