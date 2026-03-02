Calcio Terza categoria Ancaiano e Meroni si frenano Sangimignanese in fuga Serre | poker servito! Impresa corsara del Quercegrossa

Nel campionato di terza categoria nel girone senese, Ancaiano e Meroni si sono divise la posta con un pareggio 2-2, mentre la Sangimignanese ha ottenuto una vittoria esterna contro lo Sporting Gracciano. Il Quercegrossa ha invece conquistato una vittoria convincente in trasferta. Gli anticipi hanno suscitato grande interesse tra tifosi e appassionati, offrendo partite ricche di emozioni.

Nel girone senese c'era grande attesa per gli anticipi. Ancaiano-Meroni 2-2, mentre la Nuova Sangimignanese ha avuto ragione in trasferta dello Sporting Gracciano. La Nuova Sangimignanese torna quindi in fuga in questo rush conclusivo della stagione regolare. Senza stimoli di classifica Chiusdino-Geggiano gara che si è conclusa con il 3-1 dei padroni di casa. Il San Rocco si è imposto col punteggio di 2-0 a Poggibonsi, campo sportivo Don Emidio Smorti, in casa della Virtus Biancoazzurra. L'Unione Polisportiva Poggibonsese ha avuto la meglio con il risultato di 2-1 nei confronti di un'altra valdelsana, la compagine del Pievescola il Cus Siena ha ricevuto l'Agrestone: il team colligiano ha rifilato nove reti al collettivo universitario.