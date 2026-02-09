terza categoria san rocco meroni e ancaiano tallonano la sangimignanese

Il San Rocco batte 2-0 la Sangimignanese e riaccende la corsa al primo posto nel girone senese di terza categoria. La squadra di casa cade sotto i colpi di Passaretti e Cocco, mentre la Sangimignanese sembra aver perso il ritmo di un tempo. Ora, con Meroni e Ancaiano che si avvicinano, la classifica si fa più interessante. La lotta per la vetta resta aperta e il campionato entra nel vivo.

Con la clamorosa vittoria per 2-0 del San Rocco a San Gimignano, si infiamma la lotta al vertice del girone senese del campionato di terza categoria: la Sangimignanese sembra infatti aver perso lo smalto dei tempi migliori e ora si ritrova San Rocco, Meroni ed Ancaiano staccate di appena tre punti! Per il San Rocco hanno segnato Passaretti e Cocco. Bella e corposa vittoria dell’Ancaiano a Chiusdino: il 4-1 finale è stato firmato dalle doppiette di Chiarelli e Toracca per gli ospiti e dal rigore trasformato da Kamara per i locali. Il Meroni espugna Pievescola con il minimo sforzo (1-0, rete di Turrini) e attende il turno di domenica prossima quando ci sarà Meroni-Sangimignanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

