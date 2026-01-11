Calcio serie C Perugia - Bra | la diretta della partita

Aggiornamenti in tempo reale sulla partita di calcio di Serie C tra Perugia e Bra. I risultati recenti mostrano un pareggio tra Torres e Campobasso, con il 2-2, e una sconfitta del Livorno, che ha perso 2-1 in casa contro Juventus Next Gen. Resta importante seguire l’andamento delle gare per valutare le prossime mosse e le opportunità di classifica.

I risultati sono favorevoli e dunque bisogna più che mai cogliere l'attimo. Torres - Campobasso è terminata sul 2-2, mentre il Livorno è stato sconfitto per 2-1 in casa da una rediviva Juventus Netx Gen.In più oggi si gioca Sambenedettese - Gubbio. Il Perugia dunque, almeno sulla carta, sembra.

Calcio serie C, Perugia - Bra: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Tedesco, privo di Angella e Torrasi, confermerà dieci undicesimi della formazione che ha sbancato Guidonia; Nisticò non si discosterà dal suo 3- perugiatoday.it

Perugia-Bra: diretta live e risultato in tempo reale - Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C, Girone B ... calciomagazine.net

In Diretta | Perugia - Bra | Serie C Girone B | Partita Completa

