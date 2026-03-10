Calcio serie C Arezzo - Perugia | scatta il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi

Per la partita di calcio di serie C tra Arezzo e Perugia è stato disposto il divieto di trasferta per i supporter del Perugia. La decisione riguarda i tifosi biancorossi e si applica alla trasferta in programma. La misura è stata presa in vista dell'incontro. La partita si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti.

La vendita dei biglietti, iniziata già oggi, sarà vietata ai sostenitori residenti nella provincia di Perugia. Un provvedimento assai prevedibile In vista dell'attesissimo scontro tra Arezzo e Perugia è scattato il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi. Almeno per una cospicua parte di essi. Va sottolineato che la vendita dei tagliandi per il Derby dell'Etruria ha preso il via questo pomeriggio alle ore 14: si prevede un importante colpo d'occhio vista l'alta posta in palio, ma il tono sarà decisamente minore. Un vero peccato. Calcio serie C, il Perugia inizia a pensare al Derby dell'Etruria. Da monitorare gli acciaccati: Lisi a rischio operazione Calcio serie C, finalmente il Grifo non ha steccato una gara decisiva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

