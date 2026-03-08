Calcio Copparo 2015 inarrestabile | travolto il Pontelagoscuro è l’ottava vittoria di fila

Nel campionato 2026, Copparo 2015 conquista la sua ottava vittoria consecutiva superando il Pontelagoscuro con un risultato di 0-4. La squadra ha segnato tutte e quattro le reti, rafforzando il suo vantaggio di 14 punti sulla seconda in classifica. La partita si è conclusa con un dominio netto di Copparo 2015, che ha mostrato grande efficacia offensiva e solidità difensiva durante l'intero incontro.

I rossoblù dominano la gara e allungano ancora in classifica: Granado apre, poi Laurenti, Cazzadore e Tolle completano una domenica perfetta Ottava vittoria di fila in Campionato nel 2026 e +14 sulla seconda in classifica. Oltre al dominio sulla gara, che finisce 0-4, Copparo 2015 esce dalla sfida col Pontelagoscuro segnando le quattro reti che aumentano notevolmente il gap sulle inseguitrici. Consapevolezze che si ripercuotono positivamente sui giocatori e sulla squadra anche nei momenti più complicati e impegnativi delle partite. Nei primi minuti, i rossoblù soffrono le ridotte misure del terreno di gioco e la partenza sprint dei padroni di casa, appesantita anche da un loro agonismo forsennato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Calcio, Copparo 2015 travolge il Real Fusignano: vetta blindataI rossoblu vincono 6 a 1, dominando e ancora una volta divertendo il pubblico nella gara interna col Real Fusignano, spazzato via da sei reti. Aggiornamenti e notizie su Calcio Copparo 2015 inarrestabile.... Discussioni sull' argomento Copparo 2015-Bando 4-1; Prima Categoria Copparo un torneo a senso unico In coda risale l’Olimpia Quartesana. Calcio, Copparo 2015 inarrestabile: travolto il Pontelagoscuro, è l’ottava vittoria di filaI rossoblù dominano la gara e allungano ancora in classifica: Granado apre, poi Laurenti, Cazzadore e Tolle completano una domenica perfetta ... today.it Calcio dilettanti. Copparo agli ottavi di CoppaBasta la rete del capitano Scaramelli alla mezz’ora del primo tempo per lanciare Copparo 2015 agli ottavi di Coppa Emilia, dove affronterà i modenesi di San Damaso, che nell’altro accoppiamento hanno ... ilrestodelcarlino.it #Genoa 1-1 #ASRoma : Evan Ndicka! #GenoaRoma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Dramma sul campo da calcio, baby calciatrice 15enne muore durante una partita - facebook.com facebook