Il calcio italiano piange la scomparsa di Nina Rivetti, una bambina di 10 anni, figlia del vicepresidente del Modena Calcio e nipote del patron del club. La notizia ha suscitato grande dolore tra le persone legate alla società sportiva, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La famiglia Rivetti si trova a dover affrontare questo momento difficile.

Grave lutto per il Modena Calcio. È morta a soli 10 anni Nina Rivetti, figlia del vicepresidente Silvio Rivetti e nipote del patron del club Carlo Rivetti. A darne notizia è stata la stessa società con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. «Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc. La piccola e amatissima Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, vicepresidente del Modena Fc, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile». Parole che testimoniano il dolore profondo che ha colpito non solo la famiglia, ma anche l’intera società sportiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Calcio italiano in lutto, morta a 10 anni la nipote di un vero Big

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