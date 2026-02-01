Lutto in famiglia per Snoop Dogg è morta la nipote di 10 mesi | l'annuncio della figlia Cori B

Snoop Dogg piange la perdita della nipotina di soli 10 mesi. La figlia Cori B ha annunciato la morte della piccola, nata prematura e uscita dalla terapia intensiva a inizio gennaio. Purtroppo, dopo meno di un mese, la bimba non ce l’ha fatta. La famiglia si stringe nel dolore.

Cori Broadus, la figlia di Snoop Dogg, ha perso la sua bambina di dieci mesi. Nata prematura, a inizio gennaio era uscita dalla terapia intensiva neonatale: dopo meno di un mese è venuta a mancare. "Ho perso l'amore della mia vita", le parole della cantante.🔗 Leggi su Fanpage.it

