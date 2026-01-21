Calcio femminile Inter vittoriosa nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Pari nel derby di Roma

Nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia femminile 2026, l’Inter ha conquistato una vittoria, mentre nel derby di Roma si è registrato un pareggio. Dopo il pareggio 1-1 tra Milan e Fiorentina, le gare di oggi hanno definito le prime indicazioni per il ritorno. Le partite di questa fase sono decisive per l’accesso alle semifinali, offrendo un quadro chiaro sulle possibilità delle squadre coinvolte.

Messo in archivio il pareggio 1-1 tra Milan e Fiorentina, si sono tenute quest’oggi altre due partite valide per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2026 di calcio femminile. Il riferimento è alle sfide Ternana Women-Inter e Lazio-Roma. Alle ore 18:00 a Narni la compagine umbra, reduce dal successo in campionato contro la Lazio, ha ospitato una Beneamata lanciatissima dopo il 2-1 di domenica alla Juventus. Pronostici rispettati e successo delle nerazzurre che possono aver ipotecato la qualificazione alle semifinali. La formazione allenata da Gianpiero Piovani ha realizzato un gol per tempo: al 26? ha sbloccato il risultato con la belga Marie Detruyer e al 57? ha raddoppiato grazie alla marcatura dell’attaccante Benedetta Glionna. 🔗 Leggi su Oasport.it

