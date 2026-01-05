Calcio a 5 | la finalissima della Supercoppa Italiana sarà fra Meta Catania e Feldi Eboli

La finale della Supercoppa Italiana di calcio a 5 si svolgerà domani, lunedì 5 gennaio, alle ore 20. Dopo due emozionanti semifinali, Meta Catania e Feldi Eboli si contendono il titolo in un incontro che conclude il torneo. L’appuntamento rappresenta l’ultimo atto di una competizione che ha visto protagonisti alcune delle squadre più competitive del campionato italiano.

Al termine di due semifinali incredibili, la Supercoppa Italiana di calcio a 5 ha eletto le finaliste in vista dell'ultimo atto decisivo che si terrà domani – lunedì 5 gennaio – dalle ore 20.45: a sfidarsi per il trofeo saranno la Meta Catania e la Feldi Eboli. I siciliani sono riusciti ad avere la meglio per 6-3 sul Genzano. Gara aperta dalla rete laziale di Mohabz, pareggiata dal guizzo di Sacon. Sull'1-1, gli etnei riescono a ribaltare le cose grazie al duo Drahovsky-Podda, abili a confezionare il vantaggio. Il Genzano si incattivisce pagando con un'indisciplina molto controproducente che genera due tiri liberi per i rivali: Turmena non sbaglia mai.

