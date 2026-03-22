Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Era il 22 marzo del 2004: una donna marocchina è tenuta fuori da un asilo nido vicino Ivrea per il chador; la vicenda diventa caso nazionale e poi lieto fine in un asilo comunale. Il 22 marzo 2004, a Samone, un piccolo paese del Canavese vicino a Ivrea, Fatima Mouayche, donna marocchina di 40 anni, madre di due bambini, si vede negare la possibilità di svolgere uno stage da maestra d’asilo presso il nido privato “Miele&CriCri”. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Velo vietato allo stage”: la storia di Fatima, la maestra musulmana rifiutata a Samoneolo

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