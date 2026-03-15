Il 14 marzo a Reggio Calabria si è svolto uno stage calcistico con la partecipazione di 80 giovani. Gli allenatori coinvolti sono stati Gaetano Ungaro e Francesco Zizzari, che hanno condotto l'evento sul campo locale. Durante l'iniziativa, i partecipanti hanno seguito sessioni di allenamento e esercitazioni tecniche sotto la guida dei due professionisti. L'evento ha attirato un gran numero di giovani appassionati di calcio.

Reggio Calabria si è trasformata in un campo di addestramento il 14 marzo, quando Gaetano Ungaro e Francesco Zizzari hanno unito le forze per uno stage calcistico unico nel suo genere. Presso la Struttura Sportiva Concessa, ottanta giovani talenti provenienti anche dalla provincia hanno accolto l’invito dei due ex giocatori della squadra amaranto. L’iniziativa ha la collaborazione con il mental coach Michelangelo Marino, puntando su una formazione che fonda tecnica, crescita personale e resilienza mentale. L’evento ha coperto diverse fasce d’età, dividendo la giornata tra i più piccoli delle classi 2017, 2018 e 2019 al mattino e i ragazzi più grandi, dalle categorie 2016 fino alla classe 2008, nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio: 80 giovani allo stage di Ungaro e Zizzari

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