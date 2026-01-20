Calcio a 5 | serie c1 regionale Città di Massa punti salvezza Gli spagnoli protagonisti 5 gol

Nel campionato di calcio a 5 di serie C1 regionale, Città di Massa mira alla salvezza. La squadra, con giocatori come Velardi, Dodaro e Sartini, ha affrontato l’Atletico 2001, conclusa con un risultato di 8-1. Gli spagnoli sono stati protagonisti, segnando cinque gol. La gara ha evidenziato le difficoltà e le potenzialità del team massese nel proseguo della stagione.

CITTA’ DI MASSA 8 ATLETICO 2001 1 CITTA’ DI MASSA: Velardi, Dodaro, Sartini, Russo, Verduci, Sergio, Grossi, Tognini, Puglione, Elias, Colesnicov. All. TeneraniMochi. ATLETICO 2001 MONTEMURLO: Cicero, Baylon, De Maio, Bambini, Daka, Ciuccio, Allori, Ceccarini, Calendi, Fouzi. Arbitri: Manzaro di Pistoia e Gambino di Livorno. Marcatori: Elias 3 (M), Sergio 2 (M), Sartini (M), Puglione (M), Velardi (M), De Maio (A). MASSA – Il Città di Massa ha fatto suo con disinvoltura lo scontro salvezza contro l’Atletico 2001 nella 15ª giornata del campionato regionale di serie C1 e si è nuovamente tirato fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: serie c1 regionale. Città di Massa, punti salvezza. Gli spagnoli protagonisti (5 gol) Calcio a 5 Serie A2 Elite, B, C1 e C2. Scontro salvezza per l’OR. Bagnolo ha fame di punti. Guastalla: trasferta osticaNella prima giornata di ritorno della Serie A2, Olimpia Regium affronta il Montegrappa in uno scontro diretto per la salvezza. Calcio a 5, Serie C1: espugna Prato nell’ultima di andata. Il Città di Massa fuori dalla zona retrocessioneNel match di andata di Serie C1 di calcio a 5, il Città di Massa ha conquistato una vittoria importante sul campo del TMECC PRATO, terminata 6-5. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Calcio a 5, Catania vince e dimentica la Supercoppa Italiana. Eboli e L84 cadono nel 14° turno di Serie A - Messa in archivio la finale della Supercoppa Italiana tra Feldi Eboli e Meta Catania, si è completato il 14° turno della Regular Season di Serie A di ... oasport.it

Calcio, serie D: domenica perfetta per l'OstiaMare, che vola in classifica - facebook.com facebook

Calcio, Serie D. Portiere colpito da un petardo prima della partita: le immagini x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.