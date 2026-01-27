Calcio a 5 In Serie C1 la squadra di Tenerani impone il pari al forte Fucecchio dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due reti La doppietta di Dominguez illude il Città di Massa
In un match di Serie C1, il Vigor Fucecchio e il Città di Massa terminano in pareggio, con il risultato di 2-2. Dopo un primo tempo avanti di due reti, la squadra di Tenerani ha saputo reagire, portando a casa un punto importante in un incontro equilibrato.
Vigor Fucecchio 2 Città di Massa 2 VIGOR FUCECCHIO: Campinotti, Bertocci, Moscatelli, Minneci, Magini L., Magini G., D’Alcamo, Cripezzi, Qevani, Frediani, Zito, Montalbano. All. Perretta. CITTA’ DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Sartini, Russo, Sergio, Ottaviano, Grossi, Gentile, Tognini, Puglione, Elias. All. Tenerani. Arbitri: D’agostino di Pisa e Bruni di Siena. Marcatori: D’Alcamo, Qevani, Sergio 2. FUCECCHIO – Pareggio prezioso per il Città di Massa che nella 16ª giornata del campionato regionale di Serie C1 è riuscito a prendere punti dalla difficile trasferta in casa della terza in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio a 5 In C1 punto prezioso in ottica salvezza. Il Città impone il pari alla Virtus Poggibonsi
In un match di calcio a 5 valido per la C1, il Città di Massa conquista un punto importante in chiave salvezza.
Calcio a 5, Serie C1: espugna Prato nell’ultima di andata. Il Città di Massa fuori dalla zona retrocessione
Nel match di andata di Serie C1 di calcio a 5, il Città di Massa ha conquistato una vittoria importante sul campo del TMECC PRATO, terminata 6-5.
