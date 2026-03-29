Calcio a 5 Futsal | il Cus Pisa vince il derby all' ultimo respiro

Nel match di calcio a 5 tra Cus Pisa e Five to Five, i primi hanno ottenuto una vittoria per 3-2. Le marcature sono state realizzate da Macrì, Raddi e Camero per il Cus Pisa, mentre Mazzotta e Minneci hanno segnato per Five to Five. La partita si è conclusa con la vittoria del Cus Pisa all’ultimo secondo, dopo una gara molto combattuta.

Partono fortissimo i padroni di casa, col portiere Magnozzi che compie più interventi eccezionali, ma sono gli ospiti ad aprire le danze: sanguinosa gestione dal basso del Cus, su cui si avventa Mazzotta per lo 0-1. Continua ad attaccare il Cus, che tiene in mano il pallino del gioco, ma ancora il Five trova la rete: palla sul secondo palo, facile per Minneci da spingere in rete. Risultato di 0-2, partita ad altissima intensità e, si sa, il Futsal è sport rapido, veloce e intelligente, ma soprattutto che può cambiare favore di gara in qualsiasi istante. Giocata interna per Macrì che, a tu per tu col portiere avversario, lo batte con un pregevole pallonetto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Calcio a 5/Futsal: il Cus Pisa vince il derby all'ultimo respiro Articoli correlati Calcio, la Fiorentina vince il derby con il Pisa. Il Bologna piega l’UdineseSi è conclusa con i due posticipi di questa sera la ventiseiesima giornata della Serie A. Basket, il CUS Pisa sbanca Pontedera e abbandona l’ultimo posto in DR1Pisa, 1 marzo 2026 – Quarta vittoria consecutiva, quinta con Luca Martini in panchina, per il Cosmocare CUS Pisa, che sbanca Pontedera, nel derby... Tutti gli aggiornamenti su Cus Pisa Discussioni sull' argomento Scheda squadra Scandicci Futsal; Calcio a 5, In serie C1. Il Città di Massa corsaro in casa della Virtus Poggibonsi. A segno Elias e Bedini, doppiette per Sergio e Verduci; PIANETA FUTSAL 5 CANALE 187; Canottaggio: l’otto del Cus Pisa vola alla Budapest Cup Regatta. Decade il consiglio direttivo del Cus Pisa Dimissioni della Vice Presidente Ida Nicolini e dei consiglieri Ranieri Degli Innocenti, Chiara Figliucci e Alberto Lazzeri. Nuove elezioni in vista - facebook.com facebook