Calcio la Fiorentina vince il derby con il Pisa Il Bologna piega l’Udinese

La vittoria della Fiorentina nel derby contro il Pisa è stata causata da un gol decisivo nella ripresa, che ha portato i viola a conquistare tre punti importanti. La squadra di casa ha mostrato maggiore determinazione, sfruttando una buona occasione offensiva. Parallelamente, il Bologna ha superato l’Udinese grazie a un’azione efficace nel secondo tempo. Entrambe le formazioni cercano continuità in campionato, mentre i tifosi attendono altre prestazioni convincenti.

Si è conclusa con i due posticipi di questa sera la ventiseiesima giornata della Serie A. Un doppio 1-0 che ha permesso a Fiorentina e Bologna di centrare la seconda vittoria consecutiva per entrambe, battendo davanti ai propri tifosi rispettivamente il Pisa ed l’Udinese. Era una serata fondamentale per la Fiorentina, che fa festa nel derby toscano contro il Pisa grazie a Moise Kean. Al tredicesimo minuto dopo un batti e ribatti in area e con la complicità della difesa del Pisa, l’attaccante della Nazionale riesce a mettere il pallone in porta, trovando la rete per la terza giornata consecutiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

