Caduta su pista nera | 80enne grave elisoccorso salva la vita

Una donna di 80 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta sulla pista nera Del Dosso a Chiesa in Valmalenco domenica mattina intorno alle 11:00. Sul luogo è intervenuto l’elicottero di soccorso che ha trasportato la paziente in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, e le autorità stanno indagando sulle cause.

Una caduta drammatica ha scosso la pista nera Del Dosso a Chiesa in Valmalenco questa domenica, alle 11:00 circa. Un uomo di 80 anni è precipitato e si è infortunato gravemente durante la discesa. L’evento ha attivato immediatamente l’allarme rosso, mobilitando i soccorsi più rapidi disponibili. L’elicottero decollato dalla base di Caiolo ha raggiunto il luogo dell’incidente per prestare le prime cure direttamente sulla neve. Il paziente è stato caricato e trasportato con urgenza all’ospedale di Lecco, dove è arrivato verso le 12:30. Le condizioni attuali del sessantenne sono descritte come gravi, richiedendo un monitoraggio costante da parte del personale medico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta su pista nera: 80enne grave, elisoccorso salva la vita Articoli correlati Caduta a 1000m: elisoccorso salva escursionista criticoUn uomo di trentacinque anni, originario di Trieste, è stato recuperato in condizioni critiche dopo essere scivolato fuori da un sentiero non... Lindsey Vonn, grave caduta nella discesa libera dei Giochi di Milano-Cortina: interviene l’elisoccorso (video)Sfuma dopo pochi metri il sogno olimpico di Lindsey Vonn ai Giochi di Milano Cortina. Contenuti e approfondimenti su Caduta su pista nera 80enne grave... Discussioni sull' argomento Avvocato si schianta sulla pista nera: Il casco mi ha salvato la vita; Garlasco, la pista del Santuario della Bozzola cade: la decisione dopo le rivelazioni di Savu su Chiara Poggi; MotoGP Austin 2026 Sprint: Martin vince, Bagnaia secondo; Classifica Moto3 2026 dopo il GP del Brasile: Quiles primo, Almansa crolla al quinto posto. Una donna è caduta dentro in un pozzo nascosto da terriccio e fogliame mentre camminava con il marito all’Interno del parco di Monte Stallonara a Roma. L’imboccatura del condotto non era segnalata. Durante la caduta si è fermata a circa 15 MT di profondit - facebook.com facebook Donna caduta nel pozzo, cosa sappiamo e come sta l'infermiera. Fari sulla mancata sicurezza ift.tt/McKoF7x x.com