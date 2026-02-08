Lindsey Vonn grave caduta nella discesa libera dei Giochi di Milano-Cortina | interviene l’elisoccorso video

Durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn è caduta pesantemente dopo pochi secondi di gara. La campionessa statunitense ha rischiato di più, sfiorando una porta e rovinando a terra. Immediato l’intervento dell’elicottero che l’ha trasportata via dall’area. La caduta ha interrotto bruscamente la sua corsa, lasciando tutti senza parole.

Sfuma dopo pochi metri il sogno olimpico di Lindsey Vonn ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera attualmente in corso all’Olympia delle Tofane. The crash of #lindseyvonn #Olympics2026 #Olympics pic.twitter.comPJtuSCJwcm — Dreamer (@MCnotHamm3r) February 8, 2026 Vonn, 41enne, era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana rimediando la rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

