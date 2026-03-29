Questa mattina, poco dopo le 11, sulla pista Del Dosso a Chiesa in Valmalenco, un uomo di 80 anni è caduto mentre sciava, riportando un infortunio grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l’ambulanza, che ha trasportato l’anziano in ospedale. La pista interessata è una pista nera. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’incidente.

Grave incidente questa mattina poco dopo le 11 sulla pista Del Dosso (una pista nera) a Chiesa in Valmalenco: un uomo di 80 anni è infatti caduto infortunandosi molto seriamente. L'allarme è scattato in codice rosso, quello di massima gravità, e sul posto è arrivato l'elisoccorso decollato dalla base di Caiolo. L'ottantenne ha ricevuto le prime cure direttamente sulla pista, poi è stato caricato in elicottero e trasportato, sempre in codice rosso, all'ospedale di Lecco, dove è giunto attorno alle 12,30. Le condizioni dell'infortunato sarebbe, a quanto è stato possibile apprendere, gravi. SondrioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Cade e si infortuna sugli sci: 80enne grave in ospedale

Articoli correlati

Abetone, 59enne cade sugli sci: è graveAbetone (Pistoia), 8 marzo 2026 – Un grave incidente sugli sci è avvenuto nel comprensorio dell'Abetone.

Leggi anche: Si infortuna a scuola perché le cade addosso uno studente, fratture e contusioni. Licenziata e cancellata dalle graduatorie. INTERVISTA

Altri aggiornamenti su Cade e si infortuna sugli sci 80enne...

Discussioni sull' argomento Infortunio sul lavoro a Tovo, operaia 26enne cade in azienda; Cade dentro al silos, uno spaventoso volo di 8 metri: lavoratore estratto e portato in gravi condizioni all'ospedale; Sommacampagna, infortunio sul lavoro: operaio cade dall’alto, è grave; Infortunio all'ex Rinascente: operaio cade e sbatte la testa.

Etna, cade e si infortuna alla spalla: soccorso sciatoreNella tarda mattinata di oggi, sabato, i Tecnici della Stazione Etna sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS- SASS), sono intervenuti congiuntamente al Soccorso Alpino ... gazzettinonline.it

Cade e muore dopo lite con fidanzato, per i parenti 'non fu incidente' x.com

"Non è il distacco a farci a pezzi. È quando cade il teatro. Quando ci accorgiamo che quella persona non era affatto come l’avevamo scritta nella nostra mente. E no, non è neppure sempre colpa sua. Siamo stati noi, con tutta la nostra fame d’amore, a cucirle a - facebook.com facebook