Si infortuna a scuola perché le cade addosso uno studente fratture e contusioni Licenziata e cancellata dalle graduatorie INTERVISTA

La docente che si infortuna a scuola dopo che uno studente le cade addosso viene licenziata. La donna ha subito fratture e contusioni e, dopo aver passato settimane a letto con dolori intensi, non è più tornata in classe. La sua storia solleva molte domande sulla gestione degli incidenti e sulla sicurezza negli ambienti scolastici.

Le cade addosso un alunno e lei si fa molto male. E poiché non può tornare a scuola a causa di fratture, contusioni e dolori lancinanti, che ancora non passano, la maestra viene licenziata. Questa la sintesi di una grave disavventura che vede vittima una maestra precaria di Taranto, in servizio al momento del fatto in una scuola primaria di Gioia del Colle, in Puglia. Vittima due volte, anzi tre. Al danno alla salute che dopo mesi non le consente ancora oggi di tornare a una vita normale, si aggiungono il danno economico e morale indotti dal licenziamento e quello legato al non potere essere riassunta prima del prossimo anno scolastico poiché quel licenziamento, scattato in automatico e comunicato, dice lei, a cose fatte, ha prodotto il depennamento annuale da tutte le graduatorie.

Un incidente in aula ha portato alla perdita del posto di una docente precaria, successivamente riclassificato come malattia dall’Inail.

