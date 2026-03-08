Abetone 59enne cade sugli sci | è grave

Un uomo di 59 anni è caduto sugli sci nel comprensorio dell'Abetone e si trova in condizioni gravi. L'incidente è avvenuto il 8 marzo 2026 e ha coinvolto un singolo sciatore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l'uomo in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Abetone (Pistoia), 8 marzo 2026 – Un grave incidente sugli sci è avvenuto nel comprensorio dell'Abetone. Un uomo di 59 anni è rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre percorreva le piste in zona Ovovia. L'allarme è scattato poco prima delle ore 10:00. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe riportato un grave politrauma. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale di soccorso delle piste, insieme ai sanitari del 118, all'automedica e ai volontari della Misericordia di Abetone. Valutate le condizioni critiche del ferito, i medici hanno disposto il trasferimento d'urgenza in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato e caricato a bordo dell'elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato al policlinico di Careggi a Firenze