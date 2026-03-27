Il corpo di Pamela Genini, trovata senza vita con la testa mancante, è stato oggetto di profanazione. La famiglia da mesi riceveva minacce e ora si indaga su un possibile movente di natura economica. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo elementi per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla violazione del feretro.

Spunta un possibile movente sulla profanazione del feretro di Pamela Genini. Gli inquirenti che indagano sul trafugamento della salma della 29enne, trovata senza testa nel feretro del cimitero dove era stata tumulata, starebbero seguendo la pista di presunte somme che la vittima avrebbe dovuto a degli individui, per le quali la famiglia sarebbe stata minacciata. Le minacce alla famiglia di Pamela Genini A riferire di questa ipotesi di indagine sul trafugamento del cadavere di Pamela Genini è l’Eco di Bergamo, sottolineando come si tratti di un movente ancora tutto da verificare. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, la barbara... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cadavere di Pamela Genini profanato, da mesi la famiglia viveva sotto minaccia: ipotesi sul movente economico

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