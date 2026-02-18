Conte | Parlare di candidati senza un programma è inaccettabile

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha criticato duramente il centrodestra per aver avanzato candidati senza presentare un programma elettorale chiaro. Secondo lui, questa scelta crea confusione tra gli elettori e compromette la trasparenza della competizione politica. Conte ha aggiunto che i cittadini hanno diritto di conoscere le proposte concrete prima di decidere chi votare. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente attesa per le alleanze in vista delle prossime elezioni nazionali. La discussione continua a tenere banco nel dibattito politico.

ROMA – “Parlare di candidati” del centrosinistra alla premiership “senza un programma è inaccettabile. Voglio rassicurare coloro che si affannano che quando verrà il momento si deciderà, si valuteranno opzioni e disponibilità. Non accetto di parlare di questo ogni giorno. Ci saremo quando ci sarà un programma condiviso e ci confronteremo lealmente. I criteri sono tantissimi”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a ‘Start-Sky Tg24’. E sulle correnti nella magistratura: “Non possiamo impedire a un corpo di poter discutere di quali sono le politiche della giustizia, i magistrati non possono essere estranei. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

